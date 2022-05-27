Köpekler arabanın metal basamağını yerinden oynattı, hırsızlar çaldı - Haberler

Esenyurt'ta park halindeki bir aracın basamağı hırsızların hedefi oldu. Etrafı kolaçan ederek ilerleyen iki şahıs, arabanın altında yatan köpeklerin yerinden oynattığı metal aksamı çaldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Etrafı kolaçan ederek ilerleyen bir şahıs, köpeklerin havlamasıyla tedirgin oldu. Bu sırada park halinde bulunan aracın metal basamağının köpekler tarafından yerinden oynatıldığını fark eden hırsız, aracın etrafında dolaşmaya başladı. Basamağı eliyle çıkartan şahıs, arkasındaki arkadaşına işaret ederek yürümeye başladı. Ardından aracın yanına gelen arkadaşı metal aksamı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Maddi değeri yok"

Olay anlarını anlatan Fırat Çavut, "Komşumuzun aracı sokakta park halindeydi. Bir şahıs sokakta yürürken aracın altında yatan köpekler ona havlamış. Aracın altından köpeklerin çıkmasıyla metal basamak yerinden oynamış. Bunu gören şahıs parçayı yerinden oynatmış ve arkadan gelen arkadaşı da basamağı çalarak uzaklaşmışlar. Bu parça aslında çok ucuz bir şey. Fazla bir maddi değeri de yok. Komşumuz mağdur olduğu ile kaldı. Buna benzer hırsızlıklar son dönemde artmaya başladı. Yetkililerden bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa