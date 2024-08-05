Köpek Saldırısından Son Anda Kurtulan Kadın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpek saldırısından kaçan bir kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlara tanık olan vatandaşlar olayı anlattı.

Siverek Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kadına sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kurtulmak için yola atlayan kadın, 2 otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İlk otomobilden yara almadan kurtulan kadın, ikinci otomobilin yan aynasına çarparak hafif yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine yakın bir yerde bulunan bir restoranda çalışan işçilerin yardımına koştuğu kadın, içeri alınarak su içirildi ve yüzü yıkandı. Olaya tanık olan ve kadının yardımına ilk koşanlardan biri olan Mine Savaş, "Ben içerde müşterilerle ilgilenirken, aniden köpek ve bir kadının bağırma seslerini duydum ve hemen dışarıya koştum. Köpek kadına saldırdı, kadında köpekten kaçarken araba çarptı. Yardımcı olmaya gittim, kadını kolundan tutum içeri aldım, ellerini, yüzünü falan yıkadım. Çok korkmuştu, teselli etmeye çalıştım, su içirdik. Daha sonra ambulans çağırdık. Ambulans geldi götürdüler" dedi

Gördü tanıklarından Enes Acek ise "Dün burada üzücü bir olay yaşandı, bir hanımefendi şuradan karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, köpek saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışırken, araçların içine daldı, bir araçtan kurtuldu ama ikinci aracın aynasına maalesef çarptı ve yere düştü. Arkadaşlarla birlikte yardımına koştuk, restoranımızın içine aldık, sakinleştirdik, kolonya sürdük, su içirdik. Daha sonra ambulans çağırdık, ambulansla hastaneye gönderdik" diye konuştu. - ŞANLIURFA