AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Köpek meselesi yüzünden karı-kocaya kurşun yağdırmıştı... Sosyal medya fenomeni çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve subay olan eşinin silahıyla karı-kocayı yaralayan kadın sosyal medya fenomeni çıktı.

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde 16 Mart'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.ve eşi B.S.'ye subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı. Karı-kocanın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli ve eşi işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

"Sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı"

Balkondan karı-kocayı subay olan eşinin silahıyla yaralayan ve tutuklanan kadının sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendisini Sakaryalı hanımağa olarak tanıtan kadının sosyal medya hesaplarının kapatılması dikkat çekerken binlerce takipçisi olduğu görüldü.