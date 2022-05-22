Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı - Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı

ANTALYA - Antalya'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde çok miktarda uyuşturucu madde ile ateşli silah ve döner bıçağı ele geçirildi. Operasyonda 68 bin 510 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen parada bulunurken olay anında uyuşturucu madde almak isteyen 4 kişi ile birlikte toplamda 8 kişi yakalandı. Yakalanan 8 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce F.K. isimli şahsın organizesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine 21 Mayıs Cumartesi günü Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT Timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte söz konusu şahsın ikametinde yapılan aramada ; 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 6 paket toplam 26 gram eroin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 110 TL, 265 dolar ve 70 euro olmak üzere toplam 68 bin 510 TL, 16 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. 4 şahsın uyuşturucu madde almak için eve girdikleri tespit edilerek uyuşturucu madde ticareti yapıldığı anda evde bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 8 şüpheli olay yerinde yakalandı.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan 4 şüpheli Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı4 şüpheli hakkında ise Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa