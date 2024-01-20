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Köpek Konteynerin Altından Kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerin altına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı ve başarılı bir şekilde köpeği kurtardı. Köpek, doğal ortamına bırakıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerin altına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Samandağ ilçesi Samandağ ilçesi Yeni Mahallede bulunan geçici yaşam alanında, konteyner altına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelerek köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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