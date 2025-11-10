Köpek, Halı Saha Maçının Topunu Kaçırdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde çocukların futbol oynadığı halı sahaya giren bir köpek, oyuncuların topunu alarak kaçtı. Çocuklar, yaklaşık bir saat süren eğlenceli bir kovalamacanın ardından topu geri almayı başardılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa