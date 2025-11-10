Köpek, Halı Saha Maçının Topunu Kaçırdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde halı sahada futbol oynayan çocukların topunu bir köpek kaçırdı. Köpeğin topu kaçırma anları gülümsetti.

Sincan ilçesi Andiçan Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada öğrenciler futbol oynarken sahaya bir köpek girdi. Köpek, maç yapan çocukların topunu kaçırdı. Çocuklar yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucu topu köpekten kurtarabildi. - ANKARA