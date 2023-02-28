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Köpek dövüşüne jandarma baskını: 15 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Köpek dövüşüne jandarma baskını: 15 gözaltı

Denizli'de köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarına giden jandarma ekipleri, aralarında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan da olmak üzere toplamda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'de köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarına giden jandarma ekipleri, aralarında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan da olmak üzere toplamda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi Şalvan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında şüphelileri suçüstü yakaladı. Köpek sahipleri O.B., M.A. ile seyirci olan A.A., H.Ç., M.A., S.Ç., Y.E., M.Y., E.B., Bülent B., E.D., M.Y.S., O.Z.T., E.A. ve İ.A. olmak üzere 1'i kadın toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Yaralı köpekler, Çal Belediyesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan kliniği ve barınağına teslim edildi.

Karakolda ifadeleri alınan şüphelilerden Bülent B.'nin, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Denizli 3. Sayfa Haberler

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