Köpek dolandırıcısı foto montajlı sahte pasaport yapmış - Haberler

Adana polisinin internet üzerinden köpek satıyor gibi yapıp vatandaşları 1.5 milyon dolandırdığı öne sürülen şahıslara yönelik yaptığı "Pati 1" ve "Pati 2" operasyonunda 16 zanlı tutuklanırken, çete liderinin ağabeyinin pasaportu ile yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1.5 milyon lira dolandıran Cabbar Onur A. ve birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan çete lideri, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı. Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur A.'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sıla Y. ile 6 şüpheli adli kontrol, 3 kişi de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi. Takibi sürdüren ekipler, bu süreç içerisinde 25 kişinin daha yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Bu tespitlerin ardından savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis, 27 Mayıs'ta şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, şebeke liderinin annesi Fatma A., ağabeyi Haşim Umut A. ile kız kardeşi Cansu A.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, 549 adet tabanca mermisi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke lideri Cabbar Onur A.'nın, yakalanmadan önce ağabeyi Haşim Umut A. adına sahte pasaport yaptırdığı ve yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi. Çete liderinin, sahte pasaporta montaj programıyla üzerinde oynama yaparak ağabeyinden kilolu olduğu için fotoğrafta kendini zayıf gösterdiği ve o fotoğrafı da pasaporta yapıştırdığı öne sürüldü.

Ayrıca şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü mağdurların ve dolandırdığı para miktarını, tek tek not alarak ajandaya yazdıkları da saptandı. Şüphelilerin, haklarında şikayetçi olan mağdurlarla bu ajandaya bakarak iletişime geçtikleri, gönderdikleri parayı geri vererek uzlaşmaya çalıştıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, aralarında Haşim Umut A., Cansu A. ile Fatma A.'nın da bulunduğu 8 kişi adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böylelikle operasyon çerçevesinde 'örgüt kurma ve yönetme' ve 'bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' suçlarından tutuklu sayısı 16'ya yükselmiş oldu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa