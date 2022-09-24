Köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli birbirine girdi 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan köpek barınağında köpekleri beslemek isteyen bir grup genç ile mahalle sakinleri birbirine girdi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan köpek barınağında köpekleri beslemek isteyen bir grup genç ile mahalle sakinleri birbirine girdi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait köpek barınağındaki köpekleri beslemek için Molu Mahallesi'ndeki barınağa gelen gençler ile mahalle sakini arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce mahalleli ve gençler birbirine girdi. Arbede anı kameralarca kaydedilirken, mahalle sakini bir süre sonra aracına binerek alandan uzaklaştı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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