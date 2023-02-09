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Köpek belirliyor, ekipler o bölgeyi arıyor

3. Sayfa Haberleri

Köpek belirliyor, ekipler o bölgeyi arıyor Adana'da depremden dolayı çöken 14 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Köpek belirliyor, ekipler o bölgeyi arıyor

ADANA - Adana'da depremden dolayı çöken 14 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 koldan yapılan ve arama-kurtarma köpeğinin de yer aldığı çalışmalarda, köpeğin tepki verdiği yerlerde ekipler aramalarına yoğunluk veriyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkilemiş, Adana'da da bazı binalar yıkılmıştı. Depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için çalışma başlatılırken, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde çöken 14 katlı binada da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saati olmasına rağmen AFAD, asker, polis, belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar 3 koldan çalışma yürütürken, arama-kurtarma köpeği de ekiplere yardımcı oluyor. Ara ara enkaz üzerinde gezdirilen köpeğin tepki verdiği yere yoğunlaşan ekipler, bir can kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sırada enkaz altında bulunan vatandaşların yakınları da çalışmaları kenardan izleyerek, gelecek iyi bir haberi bekliyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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