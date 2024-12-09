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Köpeğini Motosiklete Bağlayan Kişiye Cezai İşlem

Köpeğini Motosiklete Bağlayan Kişiye Cezai İşlem
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Balıkesir'de köpeğini motosiklete bağlayarak sürükleyen bir kişi, sosyal medya tepkileri sonrası idari para cezası ile karşılaştı. Olayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı.

Balıkesir'de köpeğini motosiklete bağlayarak sürükleyen kişiye idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kişinin, köpeğini motosiklete bağlayarak sürüklediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.

Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, kısa sürede şüpheliyi tespit etti. Şahsa, hayvanlara kötü muameleye ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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