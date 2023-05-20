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Köpeğin tavuk hırsızlığı kamerada

Köpeğin tavuk hırsızlığı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta bir köpek, marketin önüne sahibinin poşetle bıraktığı tavuğu alarak uzaklaştı.

Zonguldak'ta bir köpek, marketin önüne sahibinin poşetle bıraktığı tavuğu alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç anlar geçen 10 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Zonguldak'ta bir marketin önünde yaşandı. Marketten alışveriş yapan bir vatandaş satın aldığı tavuğu poşetiyle beraber marketin önüne bırakarak tekrar içeriye girdi.

Bu sırada marketin çevresinde dolanan köpek tavuğun bulunduğu yere gelerek poşetin içindeki tavuğu buldu. Ağzıyla tavuğu poşetten çıkartmayı başaran köpek hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Müşteri marketten çıktıktan sonra tavuğun poşette olmadığını görünce çalışanlardan yardım istedi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde tavuğun köpek tarafından götürüldüğü görüldü. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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