Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Emir Saray yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Emir Saray yaralandı.

Olay Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarıyıl tatili olması nedeniyle Mülk Köyünde akraba ziyaretine giden Emir Saray köyde arkadaşlarıyla oyun oynarken 2 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Sağlık Ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Saray, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada aşıları ve tedavisi tamamlanan Emir Saray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıya uğrayan çocuğun babası Yusuf Saray, "Çocuğum yarıyıl dolayısıyla köydeki akrabalarıma ziyarete göndermiştim. Köyde oyun oynarken 2 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, belinden ve kalçasından yara aldı. Ambulansla hemen hastaneye yetiştirdik. Oğlum çok koktu. Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor. Bu böyle olmaz. Yetkililer mutlaka bir çözüm bulmalı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Saray 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title