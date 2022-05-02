İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda meydana gelen olayda, sahipli köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.

Olay, Orhaniye Mahallesi'nde bir hurdacıda meydana geldi. Hurdacıya hurda getiren ailenin yanında bulunan çocukları Ercan D.'ye (7), hurdacı bahçesindeki köpek saldırdı. Ailesinin zorlukla köpekten kurtardığı çocuk yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun ailesi, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa