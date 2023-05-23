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Köpeğin ısırmasıyla hayatını kaybeden Emir'in iddianamesi ağır cezaya gönderildi

Köpeğin ısırmasıyla hayatını kaybeden Emir'in iddianamesi ağır cezaya gönderildi

3. Sayfa Haberleri

Köpeğin ısırmasıyla hayatını kaybeden Emir'in iddianamesi ağır cezaya gönderildi Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Köpeğin ısırmasıyla hayatını kaybeden Emir'in iddianamesi ağır cezaya gönderildi

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

30 Ocak günü ilçenin Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'taki evinin önünde arkadaşları ile top oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Emir Mete Durna(10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, köpeği sahiplenip daha sonra sokağa salan H.K. ise tutuklanmıştı. Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Emir Mete Durna'nın köpek saldırısı sonucu boyun damar ve sinir hasarı, dış kanama, oksijen yetmezliği ve yumuşak doku yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Van 2. Asliye Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından 'görevsizlik' verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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