Üye Girişi
Haberler

Köpeğin bir vatandaşa saldırdığı anlar kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir şahsı, bekçi köpeğin saldırarak yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Köpeğin pençeleri ve dişleri arasından güçlükle kurtulan vatandaşın olay anı görüntülendi.

Köpeğin bir vatandaşa saldırdığı anlar kamerada

Köpeğin pençeleri ve dişleri arasından güçlükle kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da bir şahsı, bekçi köpeğin saldırarak yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Eylül'de İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aydın yoldan geçerken aniden sıkışınca tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği bir işyerinin bahçesinde zincirle bağlı olan bekçi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 3 çocuk babası Abdullah Aydın, ölümden döndü. Yaralı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay anı kamerada

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdullah Aydın'ın koşarak tuvalete gitmesi, bir süre sonra köpeğin ona saldırması ve sürünerek ondan kurtulmaya çalışması anları yer alıyor. Aydın'ın köpeğin saldırısından güçlükle kurtulduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvan Hakları Güvenlik 3-sayfa Güncel Samsun

Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
title