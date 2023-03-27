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Köpeği otomobilin kapısına bağlayıp koşturdu

3. Sayfa Haberleri

Köpeği otomobilin kapısına bağlayıp koşturdu

Karabük'te bir şahıs, otomobilin sağ ön kapısına bağladığı köpeği sokakta koşturdu.

Karabük'te bir şahıs, otomobilin sağ ön kapısına bağladığı köpeği sokakta koşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aracın sağ ön kapısına bağladığı köpeği aracın peşinden koşturdu. Başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, vicdansız sürücü tepki çekti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

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