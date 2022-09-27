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Bağcılar'da köpeği motosiklete bağlayıp dakikalarca koşturdu

3. Sayfa Haberleri

Bağcılar'da köpeği motosiklete bağlayıp dakikalarca koşturduİSTANBUL Bağcılar'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü tasma taktığı köpeğini yol ortasında koşturdu.

Bağcılar'da köpeği motosiklete bağlayıp dakikalarca koşturdu

İSTANBUL Bağcılar'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü tasma taktığı köpeğini yol ortasında koşturdu. Dakikalarca köpeğini motosikletin peşinde koşturan şahsı görenler duruma tepki gösterdi.

Bağcılar'da bir motosiklet sürücüsü köpeğine takma takarak dakikalarca trafikte koşturdu. Sürücü bir eliyle motosikletini kullanırken diğer eliyle köpeğin tasmasını tuttu. Akıl almaz olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Köpeğin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - 3. Sayfa

Bağcılar 3. Sayfa Haberler

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