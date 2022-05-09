Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücüye para cezası ve adli işlem - Haberler

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Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücüye para cezası ve adli işlem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücüye para cezası ve adli işlem

Antalya'da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.

Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Türk Lirası, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

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