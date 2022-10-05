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Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı...O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı.

Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı...O anlar kamerada

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, yanındaki köpeği sokakta oynayan çocukların üzerine saldı. Korkudan ne yapacağını şaşıran bir çocuk otomobilin üzerine çıkarak kendini korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yanındaki köpekle gezen şahıs, yolda oyun oynayan çocukları gördü. Köpek, sahibinin kışkırtması sonucu çocuklara doğru koşarken, oyun oynayan çocuklarda ne yapacaklarını şaşırdı. Korkudan önce bir direğe, ardından da park halindeki bir otomobilin üzerine çıkan çocuk da kendini korumaya çalıştı. Köpeğin sahibi o anları izlerken, olay da kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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