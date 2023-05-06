Köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil takla attı

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Salar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., 03 VF 512 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç savrularak takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü M.Ç., ile Y.H.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR