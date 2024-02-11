Köpeğe çarpmamak için manevra yapan patpat yan yattı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bayraktepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.E.G. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü ve E.G. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.