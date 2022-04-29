Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler

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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BAP 977 plakalı motosiklet ile şehir merkezine seyir halinde olan D.Ç.'nin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Bafra, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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