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Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Araç Takla Attı: 5 Yaralı

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Elazığ'da, sürücüsünün yola çıkan bir köpeği görüp direksiyonu kırması sonucu takla atan araçta 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, araç takla attı: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolu üzerinde Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 09 BJ 143 plakalı hafif ticari araç yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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