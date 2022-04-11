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Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada köpeğe çarpan otomobil, şarampole uçtu; sürücüsü yaralandı.

Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada köpeğe çarpan otomobil, şarampole uçtu; sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İbrahim Asılkanyönetimindeki 16 KBD 05 plakalı otomobil, karayoluna çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, 30 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu köpek öldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

Köpeğe çarpan otomobil şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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