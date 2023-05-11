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Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da motosikletiyle giderken sokak köpeğine çarpan sürücü ölümden döndü.

Çorum'da motosikletiyle giderken sokak köpeğine çarpan sürücü ölümden döndü.

Kaza, Ankara- Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye D. idaresindeki 19 ADG 173 plakalı motosiklet, karayolu Burun Çiftliği Kavşağı'nda seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek telef olurken sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Çorum 3. Sayfa Haberler

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