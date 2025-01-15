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Kooperatif Hissesi Satma Vaadiyle 30 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu

Kooperatif Hissesi Satma Vaadiyle 30 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu
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Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kooperatif hissesi satma vaadiyle 30 milyon lira dolandıran 7 şüpheli yakalandı. 120'den fazla vatandaş mağdur oldu.

Kooperatif hissesi satma vaadiyle vatandaşları 30 milyon lira dolandıran 7 şüpheli, Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da vatandaşların kooperatif hissesi satma vaadiyle dolandırıldıkları yönünde şikayette bulunması neticesinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Kastamonu merkezli Ankara ve Sinop'ta operasyon düzenlendi. Eşzamanlı operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlarından S.Y., Ü.Y., S.Y., A.K., S.A., E.A. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahısların buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde 4 aydır devam eden çalışmalarda, kooperatif hissesi satışı adı altında vatandaşlardan para toplandığı, toplanan paralara rağmen vatandaşlara kooperatif hissesi ya da tapu verilmediği ve 120'den fazla vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi. Yaklaşık 30 milyon Türk lirası toplandığı belirendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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