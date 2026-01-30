Konyaspor'dan kaza yapan takım otobüsü hakkında açıklama

Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a giden Konyaspor U19 takımını taşıyan otobüs İstanbul'da kaza yaptı. Kazayla ilgili Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, araçta bulunan tüm ekibin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konyaspor'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - KONYA