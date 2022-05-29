Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze töreni düzenlendi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze töreni düzenlendi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için helallik alınması Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze namazı kılınması Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın omuzlarda taşınması KONYA - Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için helallik alınması

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze namazı kılınması

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın omuzlarda taşınması KONYA - Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için Konya'nın Ilgın ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

AA / Basir Gülüm - 3. Sayfa

Piyade Uzman Çavuş Cenaze Şehit Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title