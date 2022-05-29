Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze töreni düzenlendi
AA - 3. Sayfa
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için helallik alınması Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze namazı kılınması Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın omuzlarda taşınması KONYA - Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için helallik alınması
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için cenaze namazı kılınması
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın omuzlarda taşınması KONYA - Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nda terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için Konya'nın Ilgın ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
AA / Basir Gülüm - 3. Sayfa