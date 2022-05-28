Konya'ya şehit ateşi düştü - Haberler

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Konya'ya şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber, Konya'nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Piyade Uzman Çavuş Konya Şehit 3. Sayfa Haberler

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