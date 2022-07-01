Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu - Haberler

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Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu

Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesine bağlı Hacıömeroğlu Mahallesinde öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmur bir süre sele neden oldu. Mahallenin büyük bir bölümünü kaplayan sel nedeniyle araçlar sürücüleri zor anlar yaşadı. Can kaybının yaşanmadığı sel nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken, ekili araziler de zarar gördü. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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