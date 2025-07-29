Konya'nın Kulu İlçesinde Yangın Paniği

Konya'nın Kulu ilçesinde boş arsada kurumuş ot ve çalıların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim birimleri yanında bulunan arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, otların kurumuş olması nedeniyle hızla büyüyerek, otlar ve ağaçlarında bulunduğu alanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Öte yandan, yangının otluk alana atılan cam şişe ve diğer mercek vazifesi gören malzemelerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA