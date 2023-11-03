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Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı

Kulu ilçesinde polis ekipleri, şüpheli S.A'nın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ve aparatlar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.