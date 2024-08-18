Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kulu Konya kara yolu Günahkar Yaylası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (67) idaresindeki KJA 8434 yabancı plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada, taklalar atarak duran otomobilin sürücüsü Y.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA