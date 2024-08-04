Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil çarpışması: 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde seyir halinde olan T.S'nin (48) kullandığı 42 GD 598 plakalı otomobil ile U.N. (37), idaresindeki 06 DOK 57 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucunda çarpıştı. Kazada 06 DOK 57 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M. N. (56) ile S.G. (51), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA