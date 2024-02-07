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Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, ata binerken dengesini kaybederek yaralandı. Yaralı, Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kulu merkez Alpaslan Mahallesi Onatçılı Yaylası yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının çiftliğine giden A.Ö. çiftlikte bulunan ata binerek gezmek istedi. Çiftlik bahçe kapısından çıktığı sırada bir anda atın yön değiştirmesi ile dengesini kaybederek beton zemine düşen A.Ö. yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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