Konya'nın Kulu İlçesinde 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu İlçesinde 5.2 Büyüklüğünde Deprem
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte korku ve panik içinde sokaklara döküldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Kulu ilçesi Kırkuyu Mahallesi olan 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken, kısa süren sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremi hisseden vatandaşlar ise çok şiddetli sallandıklarını korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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