Konya'nın Ereğli ilçesinde saman balyası devrilen kadın yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde üzerine saman balyası devrilen kadın yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.(53) isimli kadının üzerine saman balyası devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalenin sonrasının ardından H.S. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA