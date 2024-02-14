Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu bir yaya ağır yaralandı. Yaralı, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Konya Çevreyolu Kuzucu Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 77 ACT 314 plakalı Hyundai marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y.'ye (20) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA