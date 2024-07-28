Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi hastane yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Ergüven (42) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergüven, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan 51 EN 358 plakalı otomobil ise olay yerini terk etti. Yunus ekipleri tarafından kazaya karışan otomobil bir sitenin otoparkında bulundu. Kazada ağır yaralan Kadir Ergüven yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA