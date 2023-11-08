Konya'nın Beyşehir ilçesinde kovalamaca sonucu bir şüpheli yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin kaçarken attığı poşetten bir miktar uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sivil devriye faaliyetleri sırasında şüphelendikleri M.K.'yı (27) takibe aldı. Takip edildiğini fark eden M.K. kaçmaya başladı. Şahıs ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan M.K.'nın biri uyuşturucu olmak üzere 5 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin kaçarken yere attığı poşetler içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi çıktı. Şüpheli polis ekipleri tarafından uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - KONYA