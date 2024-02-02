Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Gölkaşı Mahallesinde bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir evde yangın çıktığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen görevliler elektrik akımını keserken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından binanın tamamını sarmadan söndürüldü. Bacadan çıktığı belirlenen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - KONYA