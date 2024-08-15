Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçaklı kavga: Genç ağır yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Olay, Beyşehir Gölü kıyısındaki Söğütlü park mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, parkta yürüyen oto tamircisi olduğu öğrenilen M.A. (20) ile karşılaştığı E.G. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olayda M.A. şüpheli E.G. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan M.A. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen M.A. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli E.G. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA