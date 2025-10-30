Konya'nın Akşehir İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 300 Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 300 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda ilçe dışarıdan Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Şüpheli bir aracı takibe alarak durduran ekipler, araçta bulunan O.Ç. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 300 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca şahsın üzerinde F.B.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA