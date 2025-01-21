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Konya Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

Konya Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama
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Konya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, A.C.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 3 ilde 14 şüpheli yakalandı, 7 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüpü KOM ekiplerince Konya merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt liderliğini A.C.S.'nin yaptığı çeteye yönelik Konya merkezli Ankara ve Aksaray'da operasyon düzenledi. Operasyon, Konya'da 17, Ankara'da 1 ve Aksaray'da 1 ikamete eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 2 adet tüfek, 718 adet fişek, 145 gram esrar maddesi, 2 adet gaz bombası, 21 adet senet, 1 adet çek, 1 adet kelepçe, 1 adet muşta, 9 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınarak haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından işlem başlatılan 14 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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