Konya Merkezli Narkokapan Operasyonunda 424 Tutuklama

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen 'Narkokapan Konya' operasyonunda, uyuşturucu satışı yapan 446 şüpheliden 424'ü tutuklandı. Valilik, zehir tacirlerine karşı kararlı mücadelenin süreceğini duyurdu.

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda adliye sevk edilen şüphelilerden 424'ü tutuklandı.

Operasyon, 14 Ekim 2025 tarihinde Konya merkezli 12 ilde gerçekleştirildi. İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, kamuoyunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 338 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 446 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şüphelilerden 424'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şahıs hakkından ise adli kontrol kararı verildi.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizin aydınlık yarınlarını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek olup, toplumumuzun huzuru ve güvenliği için hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir" denildi. - KONYA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
