Konya Merkezli Narkokapan Operasyonunda 369 Tutuklama

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda adliye sevk edilen şüphelilerden 369'u tutuklandı.

Operasyon geçtiğimiz çarşamba günü Konya merkezli 12 ilde gerçekleştirildi. 3 bin 319 polisin katıldığı "Narkokapan Konya" operasyonunda 338 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasından ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 14 Ekim 2025 tarihli operasyonda hakkında işlem yapılan 455 şüpheli şahıstan 369 şüpheli tutuklanmış, 18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 68 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi. - KONYA