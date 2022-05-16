Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (İHA) - Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Terör, Konya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title