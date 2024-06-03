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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü operasyonu

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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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