Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu çerçevede Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerin askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlar çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari durumda olan şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Konya, Terör, TSK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title